Milan, Theo Hernandez recuperato del tutto? Dalla Francia ottime notizie

Theo Hernandez, terzino del Milan, potrebbe presto tornare in campo con la maglia della Francia. Come noto, infatti, l'esterno sinistro rossonero, era uscito malconcio dalla sfida contro il Como in Serie A. Il cambio proposto da Sérgio Conceicao, che aveva inserito al suo posto Alex Jimenez, inizialmente poteva sembrare di natura tecnica, ma alla fine si è scoperto di un piccolo problema al polpaccio. Nonostante ciò ha comunque deciso di rispondere presente alla chiamata di Didier Deschamps per il doppio impegno de 'Les Bleus' contro la Croazia in Nations League.