Milan, Pellegatti: “Theo Hernandez sembra triste”. Svolta per Maignan?

Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato di Theo Hernandez e Mike Maignan, protagonista con la Francia in Nations League

"Theo Hernandez ha giocato una buona partita, ma ha sbagliato il rigore che poteva essere decisivo". Così Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato di Theo Hernandez e Maignan, protagonista con la Francia in Nations League. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Ha tirato tristemente alto, triste, come al momento è il suo viso. Lo vorrei vedere esuberante, ma io lo vedo sempre con un velo di tristezza, ovviamente a livello professionale. Speriamo che superi presto questo momento, non è carico. Prima di liberarsi di lui bisogna prenderne uno meglio".