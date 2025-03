Francia, Maignan para i rigori e spiega: “Sta tutto nella testa, negli occhi”

"Siamo stati più aggressivi: facile in casa con il nostro pubblico"

Su come è riuscita la Francia a ribaltare il doppio svantaggio: "Sapevamo che dovevamo dare il massimo e remare tutti nella stessa direzione. Giocavamo in casa, con il nostro pubblico, era ancora più facile nonostante la qualità dell'avversario. Siamo stati più aggressivi, più concentrati. Come ho detto, bisogna essere davvero acuti per ottenere reazioni del genere. E' bello vivere questi momenti, ci ricordano che dobbiamo lavorare, non sottovalutare gli avversari". LEGGI ANCHE: Milan, la conferma di Conceicao passa da Napoli e non solo. Lui, intanto … >>>