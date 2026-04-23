ESCLUSIVA, Peppe Di Stefano: “Allegri è il garante del Milan. Ecco tutte le ultime novità di calciomercato”
Calciomercato Milan, Mijnans come Reijnders?—
Poi sul nome nuovo lanciato in mattinata da 'Tuttosport': "La novità è proposta da Tuttosport che parla di un interessamento per un giocatore dell'AZ, finalista e vincitore della Coppa d'Olanda ovvero Sven Mijnans. Giocatore olandese di 26 anni, fisicatissimo, giocatore che sa giocare anche in posizione centrale, è un centrocampista eclettico. Dal 2023 ha segnato ben 21 gol e ha segnato anche nella finale di coppa. È una scoperta che sta portando avanti Moncada che spera di ripetere l'operazione Reijnders".
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