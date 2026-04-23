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Pellegatti fa il punto sul mercato del Milan: “Gila e Goretzka i nomi più caldi. E Mijnans …”

Il punto sul calciomercato del Milan da Carlo Pellegatti
Il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video su YouTube fa il punto della situazione sul calciomercato del Milan
Redazione

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti si sofferma sul calciomercato del Milan, che sta entrando sempre più nel vivo. Ecco, quindi, il punto sulle tante voci intorno al Milan.

"Fase calda del mercato, fase calda perché è la fase della semina, della preparazione prima di affondare i colpi fra un mese/un mese e mezzo. È un mercato molto anomalo perché si svolge durante il Mondiale, ma durante il Mondiale ci sono anche le opportunità, si possono vedere nuovi giocatori. Il Milan sta già seminando. Gila ha giocato una grande partita contro la Lazio ieri sera, il Milan se prenderà questo giocatore prenderà un gran giocatore. Lui e Goretzkasono i due nomi più caldi del mercato per adesso. In attacco il nome più caldo invece è quello di Sorloth".

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Poi sul nome nuovo lanciato in mattinata da 'Tuttosport': "La novità è proposta da Tuttosport che parla di un interessamento per un giocatore dell'AZ, finalista e vincitore della Coppa d'Olanda ovvero Sven Mijnans. Giocatore olandese di 26 anni, fisicatissimo, giocatore che sa giocare anche in posizione centrale, è un centrocampista eclettico. Dal 2023 ha segnato ben 21 gol e ha segnato anche nella finale di coppa. È una scoperta che sta portando avanti Moncada che spera di ripetere l'operazione Reijnders".

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