"Fase calda del mercato, fase calda perché è la fase della semina, della preparazione prima di affondare i colpi fra un mese/un mese e mezzo. È un mercato molto anomalo perché si svolge durante il Mondiale, ma durante il Mondiale ci sono anche le opportunità, si possono vedere nuovi giocatori. Il Milan sta già seminando. Gila ha giocato una grande partita contro la Lazio ieri sera, il Milan se prenderà questo giocatore prenderà un gran giocatore. Lui e Goretzkasono i due nomi più caldi del mercato per adesso. In attacco il nome più caldo invece è quello di Sorloth".