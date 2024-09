Calciomercato Milan – Nuovo giovane talento nel mirino dei rossoneri

Milan su di lui?

Il quotidiano La Provincia di Como riporta: "Il Milan ha puntato l'attenzione su Nico Paz e lo sta considerando per il mercato di gennaio. Si vocifera che la società rossonera abbia già esplorato la possibilità con il Como, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su questo". Il percorso per l'ingaggio di Nico Paz da parte del Milan potrebbe presentare delle difficoltà. Infatti, il giocatore è al centro di un progetto sportivo ben strutturato dal Como, che potrebbe non essere disposto a lasciarlo andare facilmente. Tuttavia, l'opportunità di giocare per una squadra come il Milan rappresenta sicuramente un'occasione entusiasmante per ogni giovane calciatore.