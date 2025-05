Il segreto per la finale! Milan-Bologna, Chukwueze e Rafa Leao

Mercoledì ci sarà la finale di Coppa Italia e sarà di nuovo Milan-Bologna, che ieri è finita 3-1 in casa dei rossoneri in campionato. Una partita vinta in rimonta e che qualcosa ci dice su quella che sarà la finale e soprattutto su ciò che il Milan deve fare per vincerla. Ne abbiamo parlato con il nostro match analyst Mattia Pellé, che ha studiato le situazioni tattiche di ieri, con un occhio ovviamente rivolto alla finale di mercoledì. C'è soprattutto una chiave che potrebbe essere fondamentale per la prossima partita, con alcune richieste molto precise. Samuel Chukwueze, entrato benissimo in partita, lo fa capire molto bene. Nel video qui sotto analizziamo tutto e alla fine Mattia dà anche un pronostico sulle due finali, quella di Coppa Italia e quella di Champions League di fine maggio. Ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti, di attivare la campanella e commentare.