Milan-Bologna, Gimenez e la dedica da brividi alla mamma | Video

Santiago Gimenez, attaccante rossonero, si è reso protagonista di una doppietta molto importante nel corso della sfida tra Milan e Bologna, con tanto di dedica alla mamma. Il messicano, infatti, come tutti i suoi compagni, si è reso protagonista della bellissima iniziativa promossa dal club in vista della Festa della Mamma. Come avvenuto nella passata stagione, infatti, i giocatori hanno vestito maglie speciali. Sulla schiena, infatti, non portavano i loro cognomi, ma quelli delle madri. Un gesto speciale sotto gli occhi, tra l'altro, delle stesse mamme. Alcune delle quali erano infatti presenti a San Siro.