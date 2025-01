CALCIOMERCATO MILAN

Gianluigi Longari, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato a TvPlay. Tra gli argomenti anche il Milan, tra Rashford, Chukwueze e non solo. "Onestamente da quello che so io, dal Milan non si muove nulla senza ok di Furlani. Da quanto so, l’ingaggio a disposizione per Rashford sarebbe di 5-6 milioni di euro, ma lui guadagna molto di più. Oltre al Milan, c’è il Barcellona interessato a Rashford. Il fratello agente del calciatore sta facendo il giro di diversi club".