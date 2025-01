Ieri sera è andata in onda la consueta puntata di 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Giuseppe Pastore , giornalista, ha parlato di Saelemaekers , Abraham , Chukwueze e il futuro del Milan . "Potrebbe tornare al Milan, c'è un discorso aperto con la Roma. Sicuramente il Milan si sta ponendo delle domande su Chukwueze , visto che è al suo secondo anno in rossonero e inizia a finire il credito. Saelemaekers è spendibile su tanti ruoli".

Milan, Abraham o Saelemaekers? I dubbi su Chukwueze e non solo. Ecco il parere di Pastore

Poi Pastore parla del possibile pensiero di Conceicao e dell'attacco futuro rossonero: "Penso che Conceicao gli darebbe volentieri un'occhiata in estate, dando per scontato che resti al Milan. I rossoneri hanno più bisogno di Saelemaekers rispetto ad Abraham, visto che si parla anche di Rashford". Vedremo quale sarà il futuro dell'attacco del Diavolo in estate e come andrà a finire la doppia trattativa con la Roma. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao ha cambiato la cosa più importante. Ora serve una cosa