Calciomercato Milan – Abraham-Saelemaekers: ecco la formula con la Roma? Si cerca…

Calciomercato Milan , i rossoneri sarebbero alla ricerca di una punta per il futuro che possa essere utile al nuovo allenatore Sergio Conceicao . Il nome sarebbe quello di Marcus Rashford . Anche il futuro di Tammy Abraham è tutto da decidere: la punta è in prestito dalla Roma. Prestito che scadrà a giugno, così come quello di Alexis Saelemaekers dall'altro lato. Ecco le ultime novità postato su X da Matteo Moretto .

"Roma e Milan in contatto per discutere del futuro di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers". Moretto aggiunge: "I due club sono alla ricerca di una soluzione economica che possa soddisfare tutte le parti in causa e trasformare il prestito secco in trasferimento a titolo definitivo". Al momento, quindi, il destino di Tammy Abraham sembrerebbe sempre più rossonero e quello di Alexis Saelemaekers giallorosso. Vedremo se ci saranno altre novità su questa possibile operazione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Okafor, prima offerta del Lipsia: cifre e formula