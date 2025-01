Derby Inter-Milan, il dettaglio di Leao al momento dell’assist per Abraham

Sul proprio profilo X, l'emittente televisiva americana ESPN ha fatto notare un dettaglio riguardante il terzo gol del Milan, quello segnato da Abraham su assist di Leao. Nel momento in cui la palla sta arrivando ad Abraham, il numero 10 rossonero stava già sorridendo. Infatti, ESPN ha scritto: "Of course Rafael Leao was smiling as he made his game-winning assist to Tammy Abraham in stoppage time of the Supercoppa Italiana final". Traduzione: "Ovvio che Rafael Leao stava sorridendo, visto che ha fornito l'assist vincente a Tammy Abraham nei minuti di recupero della finale di Supercoppa Italiana". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Novità importante sul futuro di Saelemaekers >>>