Milan, Criscitiello: “Rashford? Sarebbe perfetto per Conceicao”

Calciomercato Milan, Rashford potrebbe essere il colpo di gennaio per i rossoneri. Sergio Conceicao, infatti, potrebbe avere bisogno di un attaccante nuovo per rinforzare al massimo la rosa e puntare al quarto posto in Serie A. L'inglese potrebbe arrivare a Milano in prestito, ma serviranno incontri per limare i dettagli e tutti gli ostacoli di un'operazione di calciomercato che sembra complessa. Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha parlato a 'Tutti Convocati' della possibile operazione tra il Milan e lo United per Marcus Rashford. Ecco le sue parole.