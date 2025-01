Milan, Rashford: che jolly! Come giocherebbe con Conceicao?

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Marcus Rashford potrebbe regalare al Milan e a Sergio Conceicao tante opzioni in attacco. Il punto

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', tra le cose che attraggono di più il Milan e Sergio Conceicao è il fatto che Marcus Rashford , primo obiettivo del calciomercato del Milan , possa giocare sia da esterno che da prima punta. L’attaccante inglese in carriera ha ricoperto più posizioni e le sue qualità tecniche lo rendono ideale per ogni piano tattico del nuovo allenatore rossonero. Come potrebbe giocare Rashford con il nuovo Milan di Conceicao ?

Milan, Rashford l'ideale per Conceicao? Ecco come potrebbe giocare

In caso di 4-3-3, Rahford sarebbe la punta del trio con Leao e Pulisic. Un attacco che potrebbe essere devastante in campo aperto, grazie alla velocità di tutti gli interpreti. Inoltre sarebbe un attacco senza un punto di riferimento vero e proprio, cosa che potrebbe mettere in difficoltà le difese avversarie, con scambi tra i tre attaccanti continui. Pulisic, Leao e Rashfrod sarebbero in grado di saltare il loro marcatore in uno contro uno. L'altra opzione sarebbe il 4-4-2 o 4-2-4 spregiudicato visto nel finale contro l'Inter: quindi Leao, Morata (o Abraham-Camarda), Rashford e Pulisic. Un attacco pesante, ma dalla qualità elevatissima. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Il Milan svolta, ora compra italiani: nomi, cifre, dettagli >>>