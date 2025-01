Calciomercato Milan - Tentativo in corso per Rashford! — Ma perché i 'Red Devils' hanno messo l'ex enfant prodige sulla lista dei partenti? Per il 'CorSport', è per il carattere: in patria lo hanno spesso criticato per i suoi atteggiamenti 'sopra le righe' e sotto la soglia minima dell'impegno. Ma anche per motivi economici: ha uno stipendio di 380mila euro a settimana, un ingaggio che il Manchester United, impegnato ad avvicinarsi alla sostenibilità economica, non può più permettersi.

Infine, non è sbocciato il feeling con il nuovo allenatore, Rúben Amorim: Rashford non vede il campo dal 15 dicembre scorso. Il Milan ha fiutato l'affare, sentendo anche, secondo il quotidiano romano, che apprezzamento e gradimento arrivano proprio dallo stesso calciatore. Rashford, infatti, preferirebbe il Milan ad altri club europei che hanno chiesto informazioni. Il precedente di Jadon Sancho, prestato dal Manchester United al Borussia Dortmund l'anno passato, poi tornato grande e rivenduto bene al Chelsea, può tornare utile anche al Milan.

Ibra e l'inglese hanno giocato insieme nel Manchester United — Rashford, per trasferirsi al Milan in questo calciomercato invernale, dovrebbe seguire l'esempio di Sancho, tagliandosi anche lo stipendio come ha fatto il suo connazionale. Dovrebbe ridursi ampiamente lo stipendio di 7 milioni di euro attualmente percepiti per la seconda metà di stagione e sperare che il Manchester United vi contribuisca permettendo al Milan l'inserimento di un diritto di riscatto per la prossima stagione.

Anche perché Zlatan Ibrahimovic - Senior Advisor della proprietà - è stato chiaro: il Milan non prende giocatori per sei mesi. C'è un retroscena, ha chiosato il 'Corriere dello Sport', sul rapporto tra Ibra e Rashford: i due sono stati compagni di squadra nel Manchester United anni fa, hanno giocato insieme 43 partite e hanno una buona relazione, da 'fratello maggiore e minore' come Zlatan ha avuto con Rafael Leão. Altro motivo per cui Rashford al Milan ci verrebbe eccome. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Rivoluzione Conceicao: ha chiesto questi giocatori >>>