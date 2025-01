Supercoppa Italiana in bacheca, il Milan di Sergio Conceicao è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida di campionato di sabato contro il Cagliari ma, intanto, i dirigenti pensano alle operazioni di calciomercato. Tanto in entrata, quanto in uscita. L'avvento del nuovo allenatore, infatti, non ha portato soltanto rinnovate convinzioni e ambizioni all'interno del gruppo, ma, in dote, ha anche recato un nuovo piano per la sessione invernale di trattative. Quale? Vediamo tutto insieme passo dopo passo. PROSSIMA SCHEDA