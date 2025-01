Calciomercato – Il Milan svolta, ora compra italiani: nomi, cifre, dettagli

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan per quanto concerne la prossima sessione estiva di calciomercato, ha evidenziato come in casa rossonera - dopo anni di esterofilia - stia tornando di moda il 'Made in Italy'. In vista della stagione 2025-2026, infatti, il club di Via Aldo Rossi ha messo nel mirino tre calciatori italiani.