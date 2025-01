Milan, Orsi: “Conceicao pragmatico e autorevole”. Retroscena sul matrimonio

Fernando Orsi, attualmente allenatore ed opinionista televisivo, è stato portiere nella Lazio, dove giocava insieme a Sergio Conceicao, attuale tecnico del Milan. Per l'occasione, Orsi ha parlato di Conceicao in un'intervista in esclusiva concessa al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni.