Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molto in attacco questo inverno. In entrata potrebbe arrivare Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. Per fare ciò, però, dovrà uscire un altro attaccante e il primo candidato sembrerebbe essere Noah Okafor, al momento ai box per infortunio. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha aggiornato sul social X. Ecco le ultime novità sull'attaccante svizzero con cifre e dettagli sulla prima offerta in arrivo.