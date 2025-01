Calciomercato Milan – Okafor-Lipsia, c’è un problema: ecco di cosa si tratta

Ci sarebbe un problema nei colloqui tra Milan e Lipsia per il trasferimento di Noah Okafor: ecco di cosa si tratta e le posizioni delle parti

Uno dei calciatori che potrebbero lasciare il Milan nel corso di questa sessione invernale di calciomercato è Noah Okafor , sulle cui tracce da qualche giorno ci sarebbe il Lipsia . A darne notizia per primo è stato Matteo Moretto, giornalista di 'Relevo', che ha parlato di trattativa ben avviata tra le parti e sensazioni positive sulla possibilità di trasferire il giocatore da un club all'altro.

Nelle ultime ore la notizia da parte di 'Sky Sport Deutschland' e 'Sky Sports CH' dei colloqui costanti, ma anche di una rosa larga di candidati in cui lo stesso Noah Okafor non sarebbe al primo posto. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN',Milan e Lipsia starebbero proseguendo i contatti. Al momento il nodo sarebbe la formula. I rossoneri vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto, mentre il club teutonico vorrebbe il diritto. Quel che sembra essere certo è la volontà da parte di entrambi i club di non attuare il trasferimento a titolo definitivo sin da subito.