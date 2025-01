Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Okafor piace al Lipsia, ma …”

"Sky Info: il Lipsia sta esaminando Noah Okafor (24) e sta valutando la possibilità di ingaggiare l'attaccante. Il profilo è entusiasmante per la RedBull e conosce anche la scuola RedBull. C'è interesse. Matteo Moretto è stato il primo a riferire sulle conversazioni registrate. In cambio vogliono continuare a sbarazzarsi di André Silva in attacco e cercano un acquirente. Dovrebbe succedere qualcosa in difesa e in attacco al Lipsia in inverno. Di più durante la settimana". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Novità importante sul futuro di Saelemaekers >>>