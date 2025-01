Calciomercato Milan – Abraham per Saelemaekers? L’arrivo di Ghisolfi…

Calciomercato Milan , i rossoneri sarebbero alla ricerca di una punta per il futuro che possa essere utile al nuovo allenatore Sergio Conceicao . Il nome sarebbe quello di Marcus Rashford . Anche il futuro di Tammy Abraham è tutto da decidere: la punta è in prestito dalla Roma. Prestito che scadrà a giugno, così come quello di Alexis Saelemaekers dall'altro lato. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Abraham-Saelemaekers: da prestiti a operazioni definitive?

Nella serata di ieri, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è sbarcato a Milano Florent Ghisolfi, ds della Roma. Coi giallorossi il Milan dovrà discutere delle situazioni di calciomercato legate a Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. I due hanno cambiato maglia in prestito secco negli ultimi giorni del calciomercato estivo, ma le due società starebbero discutendo della possibilità di rendere entrambi i trasferimenti definitivi. Più possibile che ciò avvenga in estate rispetto a gennaio. Secondo la rosea va ancora trovata la quadra finale.