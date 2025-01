Calciomercato Milan, è Rashford il grande sogno del mercato rossonero. L'attaccante inglese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma ci sono vari fattori da mettere a posto. Lo stipendio pesa, sia per il prestito, sia per l'eventuale riscatto futuro. La punta, infatti, guadagna circa 14 milioni di euro, cifra del tutto fuori mercato per il Milan. Per questo Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, si è detto freddo sulla trattativa tra il Milan e l'attaccante inglese. Ecco le sue rivelazione riprese dall'account Instagram di Sportitalia.