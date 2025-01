Ieri sera è andata in onda la consueta puntata di 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato del possibile colpo Marcus Rashford per il Milan. Ecco il suo pensiero. "A me Rashford fa pensare a una cosa: che si continui a pensare al 4-4-2 quindi alle due punte. A me piacerebbe tantissimo il Milan in questo modo, ma forse solo per qualche spezzone finale di partita e non fisso come faceva Fonseca. Rashford è molto forte, con un carattere particolare".