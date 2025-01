Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Tutti Convocati', soffermandosi in particolare sul Milan e sull'esonero di Paulo Fonseca. Premettendo che la colpa è di chi lo ha preso e poi lo ha mandato via in ritardo e dei giocatori, il volto di 'Mediaset' ha sottolineato come ovunque sia andato il lusitano abbia litigato. A Roma era successo con Edin Dzeko, in rossonero con Theo Hernandez e Rafael Leao. E non può essere un caso. Ecco, dunque, le sue parole.