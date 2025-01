Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan , nella serata di ieri, ha definito la cessione di Noah Okafor al Lipsia: prestito con diritto di riscatto a circa 25 milioni , già oggi volerà in Germania per le visite. Una condizione necessaria per aprire spazio e liberare il posto a quello che sembra il grande obiettivo del calciomercato del Milan : un esterno offensivo. Il primo nome resta Marcus Rashford , con Trincao in seconda linea. Il posto liberato nelle liste dallo svizzero, il Milan lo vorrebbe riservare all'inglese. Come scrive la rosea, il primo confronto con l’agente Dwayne Maynard e Dane Rashford , fratello dell’attaccante, avrebbe confermato al Diavolo due realtà.

Calciomercato Milan - Rashford: il Diavolo la prima scelta? E spunta la possibile soluzione

Come scrive il quotidiano, Rashford è attratto dal Milan, tanto che Milano sarebbe la sua prima scelta in caso di partenza a gennaio. La seconda: far quadrare i conti per ingaggiare la stella del Manchester United in prestito con diritto di riscatto sarà difficile. Non tanto per questa stagione, visto che il Manchester United sarebbe disposto a pagare la metà dell'ingaggio. Il problema nasce per il futuro: lo stipendio da garantire all'attaccante in caso il Milan eserciti l'opzione per l'acquisto definitivo. Quando un calciatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, infatti, firma un nuovo contratto pure per gli anni a venire. Oggi Rashford guadagna circa 13 milioni netti a stagione e il suo contratto scadrà solo nel 2028. La soluzione potrebbe essere il prestito secco. Un'opzione, però, che da Manchester al momento non sembrano voler prendere in considerazione. La convinzione del Milan è che prima o poi i Red Devils aprano alla formula del prestito secco.