Calciomercato Milan – Longari: “Porte girevoli”. Tre cessioni? Mentre Ricci…

Longari, infatti, fa anche i nomi dei giocatori che potrebbero partire durante il calciomercato di gennaio: "Emerson Royal, piuttosto che Chukwueze o Okafor che per usare un eufemismo non hanno sino ad oggi dimostrato di poter rappresentare dei capisaldi per il futuro rossonero". E per quanto riguarda gli acquisti? "Le uscite potenziali prenderanno piede i ragionamenti per il mercato in entrata, perlomeno nell’immediato, mentre per il futuro si prospettano investimenti destinati a costruire l’ossatura della squadra del futuro. A partire da Ricci". Vedremo quali saranno le mosse dei rossoneri a gennaio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chukwueze via? Ecco il colpo da Champions!