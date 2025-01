Calciomercato Milan – Cessione Okafor: impatto e risparmio a bilancio

Calciomercato Milan - Quanto si risparmia con la cessione di Okafor? L'impatto a bilancio

Il costo storico di Okafor a bilancio del Milan, come ricordano i colleghi di 'Calcio e Finanza', è pari a 15,5 milioni di euro, con ammortamenti per 3,1 milioni di euro nella prima stagione visto il contratto firmato con il club rossonero fino al 30 giugno 2028. Al 30 giugno 2024, così, il valore netto di Okafor era pari a 12,4 milioni di euro. Nella stagione 2024/25, l'ammortamento dovrebbe essere pari a complessivi 3,1 milioni: al 31 dicembre 2024, così, il valore netto di Okafor dovrebbe essere pari a circa 10,85 milioni di euro. Se il Milan vorrà una plusvalenza da questa operazione di calciomercato, dovrà vendere lo svizzero a una cifra superiore. In estate il costo a bilancio dovrebbe scendere a 9,3 milioni di euro circa. Il costo annuo a bilancio di Okafor è pari a circa 5,72 milioni. Con la partenza che sembra certa a gennaio, il Milan risparmierebbe anche la metà di questa somma, pari a 2,86 milioni di euro.