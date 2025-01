Calciomercato Milan – Tchatchoua il nuovo colpo in difesa? I dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero chiudere anche un colpo in difesa per il futuro. Secondo 'Tuttosport' piace Jackson Tchatchoua

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero chiudere molte operazioni di mercato in questo mese di gennaio. Il Diavolo sarebbe concentrato al momento sull'attacco, vista la prossima cessione di Okafor e il possibile arrivo di Marcus Rashford . Non solo però, il Milan potrebbe anche puntare a chiudere dei colpi in difesa e a centrocampo. Ecco un possibile nome per il ruolo di terzino.

Calciomercato Milan - Tchatchoua nei radar rossoneri! Il sostituto di Calabria?

Come scrive 'Tuttosport', nel mirino del calciomercato del Milan non ci sarebbe solo Rashford. Occhi anche a centrocampo: starebbe perdendo quota il nome di Belahyane, proposto nei giorni scorsi dall’agente William D’Avila. Il blitz milanese del procuratore avrebbe aperto la strada per un altro giocatore del Verona: Jackson Tchatchoua. Il terzino destro classe 2001 sarebbe nei radar degli scout rossoneri. Un colpo di calciomercato che potrebbe svilupparsi in seguito, probabilmente in estate, quando il Milan perderà Calabria e Florenzi, che non verranno rinnovati. Il difensore belga dell’Hellas piacerebbe e dovrebbe essere ancora seguito dal Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rivoluzione sugli esterni? Pronto il clamoroso doppio colpo