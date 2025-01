Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United che potrebbe rinforzare il reparto. Per fare ciò, oltre a convincere il giocatore e il club, il Diavolo dovrà liberare spazio in rosa per la questione lista. In attacco sono due i nomi in uscita: Noah Okafor e Luka Jovic. Entrambi sembrerebbero ormai fuori dal progetto del Milan di Sergio Conceicao. Le ultime sulla punta serba.