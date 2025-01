Come riportato dal quotidiano Tuttosport, i rossoneri hanno ricevuto offerte da squadre della Russia e della Turchia per Jovic, il quale ha rifiutato le destinazioni. Per il numero 9 rossonero è spuntata l'ipotesi Monaco, che avrebbe sondato il terreno per il serbo contattando il suo agente, Fali Ramadani. LEGGI ANCHE: Como-Milan, Emerson Royal prestazione da MVP: i numeri dicono che … >>>