Calciomercato Milan – Ecco l’intrigante piano rossonero su Belotti | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti nel mirino del Diavolo. Attualmente ha ancora un altro anno di contratto a Torino

Il Milan , per il prossimo calciomercato , è alla ricerca di un nuovo attaccante. Il nome di Andrea Belotti , in questo periodo, ricorre spesso sui quotidiani sportivi. Il 'Gallo' è uno dei centravanti che, più di frequente, vengono accostati ai colori rossoneri.

Questo perché le condizioni economiche, nel calciomercato estivo più che mai, potrebbero essere favorevoli al Milan. Belotti, infatti, andrà in scadenza di contratto con il Torino il prossimo 30 giugno 2022 e, pertanto, potrebbe muoversi a cifre davvero convenienti.

Si parla di una valutazione che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro, con possibilità, però, di essere rivista al ribasso. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola , ha ricordato come sulle tracce di Belotti ci siano anche Roma e Napoli nella Serie A italiana, nonché qualche club all'estero.

Nella fattispecie, Atlético Madrid nella Liga spagnola, Chelsea ed Everton nella Premier League inglese. Il Milan, però, potrebbe puntare con decisione sul 'Gallo' anche utilizzando un altro piano. Nel caso in cui Belotti non rinnovasse il contratto con il Torino, lo preleverebbe a parametro zero nell'estate 2022.