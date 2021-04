Calciomercato Milan – Donnarumma va via? Il Diavolo ha scelto Maignan

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan, classe 1995, di proprietà del Lille, sarà il sostituto di Gigio se questi partisse

Daniele Triolo

Qualora il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, dovesse prendere un nuovo portiere, questi sarebbe Mike Maignan. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola che ha sottolineato come sarebbe il francese del Lille, classe 1995, il sostituto designato di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma qualora quest'ultimo non rinnovasse il contratto in scadenza ed andasse via in estate.

Cresciuto nelle giovanili del PSG, dove, da talento ancora in erba, ha già giocato con Zlatan Ibrahimović, Maignan è un portiere che, negli ultimi anni, ha fatto carriera. Passato al Lille nel 2015, ne è diventato titolare nel 2017. È stato anche compagno di squadra di Rafael Leão. Quindi, ha da poco raggiunto la Nazionale francese ed appare pronto per il salto in una big. Per il portiere originario della Guyana francese, il Lille chiede 17-18 milioni di euro: cifra non altissima.

Il Milan, chiaramente, aspetta Donnarumma: il suo rinnovo è la priorità. Il Diavolo non vuole perdere il suo fuoriclasse ma non può e non vuole andare oltre certi limiti economici. Quando arriverà a Milano il procuratore Mino Raiola se ne saprà qualcosa in più. Intanto il Milan si sta guardando intorno. E Maignan, per il prossimo calciomercato, rappresenta una pista percorribile.

Per l'eventuale sostituzione di Donnarumma, ai rossoneri, piacciono anche Pierluigi Gollini (Atalanta) e Juan Musso (Udinese), entrambi già collaudati nella Serie A italiana. Ma Maignan è una di quelle scommesse alle quali, ormai, il Diavolo ha abituato tutti.