Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco il sostituto di Donnarumma”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma potrebbe andare via a costo zero. Diavolo già pronto a prenderne un degno erede

Daniele Triolo

Ottenuta la firma di Zlatan Ibrahimović, la priorità del Milan nel calciomercato, è ora il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il giovanissimo portiere, classe 1999, sarà tecnicamente libero a parametro zero dal prossimo 1° luglio. Ma il Diavolo non ha perso ancora le speranze di convincerlo a firmare un nuovo contratto.

C'è ancora distanza tra l'offerta del Milan (8 milioni di euro netti a stagione) e la richiesta di Mino Raiola, agente del numero 99 (non meno di 10). Una qualificazione del Milan in Champions League, logicamente, rappresenterebbe una bella spinta affinché Donnarumma si leghi ulteriormente al Milan. Altrimenti il club dovrebbe far ricorso al calciomercato per reperirne un sostituto.

In Spagna, più precisamente 'Estadio Deportivo', ha sottolineato in queste ore come il club di Via Aldo Rossi sia tornato ad interessarsi ad un estremo difensore già seguito nel recente passato. Stiamo parlando di Sergio Rico, classe 1993, andaluso di Utrera cresciuto nel Siviglia. Il quale, oggi, è il secondo di Keylor Navas nel PSG.

Sergio Rico, seguito anche dalla Lazio, potrebbe rappresentare l'ideale post-Gigio Donnarumma per il Diavolo. Ancora giovane, ma già molto esperto anche in campo europeo, Sergio Rico ha dalla sua due fattori che potrebbero spingerlo ad indossare la maglia rossonera nella stagione 2021-2022.

Il primo è il costo: il PSG lo ha preso dal Siviglia, dopo un anno di prestito, a soli 6 milioni di euro. Il suo valore non è cambiato rispetto ad un anno fa. Il secondo è che il portiere è assistito dall'agenzia iberica 'You First Sports'. I cui manager sono già in contatto con il Milan per il rinnovo del contratto di un altro loro assistito, Davide Calabria.

Sarà, dunque, Sergio Rico il sostituto di Donnarumma nel calciomercato estivo 2021 del Milan? Possibile, visto che costa meno dell'alternativa Mike Maignan (Lille). Per 'ED', ad ogni modo, Sergio Rico potrebbe anche giungere in rossonero non come sostituto, bensì come secondo di Gigio qualora questi rinnovasse il contratto 'last minute'. Intanto, sul mercato, Maldini punta il nuovo Pogba per la mediana >>>