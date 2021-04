GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 16 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 16 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la Roma di Paulo Fonseca che, grazie all'1-1 interno contro l'Ajax, approda alla semifinale di Europa League. Affronterà il Manchester United. Quindi, spazio al calciomercato dell'Inter: i nerazzurri vanno su Alessandro Florenzi, che potrebbe non restare al PSG. Nel mirino anche Emerson Palmieri.