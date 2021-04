Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (16/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la Roma di Paulo Fonseca che, grazie all'1-1 interno contro l'Ajax, approda alla semifinale di Europa League. Affronterà il Manchester United. Quindi, spazio al calciomercato dell'Inter: i nerazzurri vanno su Alessandro Florenzi, che potrebbe non restare al PSG. Nel mirino anche Emerson Palmieri. Si parla, quindi, anche delle mosse del Milan. Se Gigio Donnarumma andasse alla Juventus, il Diavolo prenderebbe Mike Maignan dal Lille. Intanto Gianluca Scamacca parla da vice di Zlatan Ibrahimović ... Domenica, a Bergamo, intanto ci sarà un Atalanta-Juve che vale un posto in Champions. Infine, si parla di riammettere i tifosi allo stadio in Coppa Italia.