TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 12 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 12 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 12 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio all'Inter di Antonio Conte ed alla Juventus di Andrea Pirlo. I nerazzurri, con l'1-0 interno al Cagliari, centrano l'11^ vittoria consecutiva in 11 gare del girone di ritorno in Serie A. Ora sono a 13 punti dallo Scudetto.