Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (12/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i record dell'Inter di Antonio Conte. L'1-0 interno al Cagliari, infatti, vale l'11^ vittoria consecutiva per i nerazzurri (tutte vinte nel girone di ritorno in Serie A) ed il +11 sul Milan di Stefano Pioli. Nel riquadro verticale, poi, si parla del caso di Cristiano Ronaldo che, al termine di Juventus-Genoa, avrebbe lanciato via la maglia e rifilato qualche pugno al muro: dubbi sul suo futuro in bianconero? Spazio, poi, al Milan pronto al ricorso per la squalifica di Zlatan Ibrahimović, espulso a Parma dall'arbitro Fabio Maresca di Napoli in maniera piuttosto frettolosa. Proprio il Napoli, con Lazio, Roma ed Atalanta, è protagonista dell'avvincente corsa al quarto posto in campionato.