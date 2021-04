Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: cifre e dettagli del contratto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic resterà in rossonero fino al 30 giugno 2022. Imminente annuncio sul rinnovo

Sarà il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic il primo colpo di calciomercato del Milan in vista della prossima stagione. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il nuovo accordo tra il club di Via Aldo Rossi e l'attaccante svedese, che compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre, è pronto, infatti, da diversi giorni.