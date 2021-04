Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Riscatto Tomori ad una condizione”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori convince davvero tutti. Il club rossonero vuole trattenere il giovane difensore

Daniele Triolo

La prima mossa del Milan sul calciomercato estivo dopo i rinnovi? Il riscatto di Fikayo Tomori. Il difensore centrale canadese, naturalizzato inglese, ha infatti finora convinto tutti in casa rossonera. Da quando, nello scorso gennaio, è giunto in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, Tomori ha fornito una serie impressionante di prestazioni da incorniciare.

Fin qui, con il Milan, il numero 23 ha giocato 9 gare in Serie A, poi 4 in Europa League ed una in Coppa Italia: non ne ha sbagliata una. Tutti, nel club di Via Aldo Rossi, sono fermamente determinati a volerlo confermare in rossonero anche nelle stagioni a venire. Si sono espressi favorevolmente per una sua conferma il vicepresidente Franco Baresi, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il tecnico Stefano Pioli.

Come noto, il Milan vanta, sul cartellino di Tomori, un diritto di riscatto di 28 milioni di euro da esercitare nel calciomercato estivo 2021. Cifra alta, è vero, per un difensore, ma che sarebbe ampiamente giustificato spendere vista l'ottima resa del calciatore nel nostro campionato, al quale si è adattato con una rapidità disarmante. Inoltre, le caratteristiche tecniche di Tomori sono differenti da quelle degli altri difensori del Milan.

Questo ne fa, pertanto, l'elemento perfetto sul quale puntare per il presente e per il futuro. Ma Tomori può restare davvero in rossonero a titolo definitivo? In Inghilterra il tabloid 'The Sun' ha sottolineato quanto noto anche alle nostre latitudini. Ovvero che, dopo un'impressionante mezza stagione in prestito, il Milan avrebbe deciso di riscattare il cartellino di Tomori dal club presieduto da Roman Abramović.

Ma anche che, a causa della pandemia da coronavirus la quale, inevitabilmente, incide sul bilancio del Diavolo, cercherà di rinegoziare l'operazione con il Chelsea al ribasso, con l'obiettivo di risparmiare qualche milione di euro sull'acquisto di Tomori a titolo definitivo. In particolare, ha sottolineato 'The Sun', c'è una condizione affinché il Milan trattenga Tomori: la qualificazione della squadra di Pioli alla prossima Champions League.

Qualora ciò non avvenga, infatti, Tomori potrebbe tornare a Londra nel prossimo calciomercato. E il Milan, in tal caso, resterebbe anche con un pugno di mosche in mano. Anche perché Thomas Tuchel, manager dei 'Blues', lo starebbe tenendo d'occhio nella sua esperienza italiana, e non si esclude che possa includerlo nei suoi piani futuri. Così non fosse, poi (questa è l'opinione di 'Football London'), il Chelsea non avrebbe certo difficoltà a venderlo in Premier League a quelle cifre.

Il Milan, ad ogni modo, resta in pole position per prendere Tomori nel prossimo calciomercato. La cessione di Alessio Romagnoli, in fin dei conti, potrebbe incrementare il budget dei rossoneri per accaparrarsi definitivamente colui che, a ben vedere, ha soffiato il posto da titolare in squadra al capitano.