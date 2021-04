CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 12 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 12 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra l' Inter di Antonio Conte . A 'San Siro' basta un gol nel finale di Matteo Darmian per avere la meglio sul Cagliari , incamerare l'11^ vittoria consecutiva su 11 gare nel girone di ritorno in campionato e confermare il +11 sul Milan .

La partita, però, non l'ha vista praticamente nessuno per via del blackout di 'DAZN' a livello nazionale ed internazionale per problemi tecnici ancora in fase di valutazione. Per un posto in Champions League, intanto, oltre ai rossoneri di Stefano Pioli, ci sono anche Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio, tutte vittoriose nei rispettivi impegni.