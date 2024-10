Negli ultimi giorni si è parlato spesso della possibilità di vedere Daniel Maldini , ex calciatore del Milan e attualmente al Monza , all' Inter in futuro. Matteo Moretto , esperto di calciomercato, nel consueto appuntamento con 'The Daily Breefing', ha fatto chiarezza sulla questione. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Calciomercato Milan - Maldini torna o va all'Inter? L'esperto svela la verità

"L'ex talento del Milan, e naturalmente il figlio di Paolo Maldini, Daniel Maldini, è stato impressionante da quando si è trasferito al Monza quest'estate. Ciò ha portato alcune delle più grandi squadre italiane ad essere accostate a lui e, naturalmente, alcuni tifosi rossoneri si stanno chiedendo se possono riportarlo indietro. Il Milan non ha una clausola di riacquisto su Maldini, ma ha una commissione di rivendita del 50%, che sostanzialmente gli consente di pagare metà prezzo se la loro offerta viene accettata dal Monza. Non si può mai dire cosa accadrà in futuro. Uno dei giganti legati a Maldini è stata la rivale del Milan, l'Inter, ma dico che non ho conferme del loro interesse per il 23enne. Lui è completamente concentrato sul Monza questa stagione. Anche il Monza sarà molto desideroso di tenere Maldini almeno fino all'estate, poiché è fondamentale per i loro sforzi di permanenza in Serie A".