Calciomercato Milan, i retroscena di Bondo: Furlani e la chiamata a Galliani

Calciomercato Milan, Bondo: i retroscena della chiamata tra Furlani e Galliani

Galliani, come riporta Gazzetta.it, considerava Bondo un giocatore forte da 20 milioni di euro di valore. Il Monza aveva detto no alla Fiorentina e a un possibile ritorno del francese con il suo ex allenatore Palladino. Il Milan però a sei ore dalla fine del mercato ha capito che Ismael Bennacer sarebbe andato al Marsiglia e scelto Bondo per prenderne il posto. A quel punto, secondo la ricostruzione della rosea, Furlani avrebbe chiamato Galliani che avrebbe detto: "Al Milan non si può dire di no". Affare di calciomercato chiuso per 10 milioni più 2 di bonus. La scelta di Galliani in parte è figlia dell'affetto per la squadra della sua vita, quello di cui è stato amministratore delegato.