Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe vivere un altro derby con l'Inter, questa volta per il talento del Liverpool. Il club rossonero, infatti, nell'ultima finestra estiva si è rinforzato parecchio, ma non è detto che un innesto in più possa arrivare anche a gennaio. Uno dei reparti che potrebbero essere interessati da questo 'restyling' è la difesa. Al momento, infatti, sembra che sia il tallone d'Achille del Diavolo. Strahinja Pavlovic ha dimostrato di essere già entrato in condizione ed è uno dei pochi che si salva, ma le difficoltà degli altri sono evidenti.