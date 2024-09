Milan, torna il Clean Sheet ma restano gli errori. Contro il Liverpool…

La stagione del Milan inizia con tre partite di ritardo. Nella serata di San Siro arriva la prima vittoria stagionale contro un Venezia che mette in risalto tutte le potenzialità offensive dei rossoneri. La squadra di Paulo Fonseca chiude la pratica nel giro di soli 29 minuti, andando in vantaggio di ben 4 gol e gestendo forze e ritmi in vista di altre due partite molto importanti. Il risultato, però, può ingannare: il Milan , pur creando tante occasioni da rete, continua a scricchiolare in fase difensiva e il gol segnato da Zampano , poi annullato, ne è il chiaro esempio.

Torna il Clean Sheet

Partiamo dalle buone notizie: il Milan riesce, finalmente, a mantenere la porta inviolata. L'ultima volta, in campionato, risale al 27 aprile, nella sfida di Torino contro la Juventus (terminata 0-0). Per ritrovare un Clean Sheet in casa, invece, bisogna tornare addirittura al 6 aprile, nella vittoria per 3-0 contro il Lecce. Insomma, per 5 mesi i rossoneri hanno sempre subito almeno un gol.