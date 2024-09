Milan, Abraham è il colpo del mercato? Quello che mancava al Diavolo

Un gol su rigore e un rigore procurato. Questo dicono le banali statistiche sulla partita di Abraham. Ma contro il Venezia quello che impressiona davvero è il fatto che Tammy sia già amalgamato alla perfezione con il gioco di Fonseca e con i compagni, con cui ha giocato pochissimo. In particolare c'è un feeling totale con Leao, che si vede nei piccoli passaggi. I due si cercano sempre e si trovano spesso. Rispetto a Jovic e a Okafor, dà quello che spesso è mancato ai rossoneri senza Giroud: fisico e gioco spalle alla porta. E in tutto questo, Abraham potrebbe essere il vero colpo di mercato del Milan. Arrivato in prestito secco (scambio di prestiti alla Roma con Saelemaekers), potrebbe essere fondamentale per Fonseca, senza un investimento economico importante da parte della dirigenza. Anche con Morata: il portoghese li ha provati insieme nel secondo tempo di Milan-Venezia, in quello che sembrava essere quasi un 4-4-1-1, con Alvaro arretrato rispetto a Tammy. Una prova, che potrebbe risultare utile a stagione in corso. L'inglese ha postato sulla pagina Instagram ufficiale del Milan la sua gioia per la rete. Ecco il video.