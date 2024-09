Milan, Pulisic: il tuttofare di Fonseca. E’ il vero fulcro del gioco

Milan, Pulisic: mezzala, esterno, trequartista. Con Fonseca fa tutto ed è fondamentale

Pulisic può essere utilizzato in qualsiasi modo da Fonseca. In queste prime partite di campionato, lo statunitense ha giocato esterno destro, esterno sinistro, trequartista e non solo. Dalla partita contro il Venezia arrivano molti spunti tattici sull'utilizzo offensivo di Pulisic. In fase di possesso palla, l'esterno si accentrava giocando da mezzala pura e formando un centrocampo a 'diamante': Fofana vertice basso, Pulisic a destra, Loftus-Cheek a sinistra e Reijnders sulla trequarti. Un modo in più per legare il gioco e cercare di non lasciare troppo solo il centrocampo. In fase di non possesso aiuta sulla fascia, punto debole di questo Milan. In sole quattro partite, Pulisic ha segnato 2 gol con 2 assist. Un buon passo per il tuttofare di Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, Leao-Theo Hernandez: finalmente! L'atteggiamento è quello che conta