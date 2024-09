Milan, Leao-Theo Hernandez: assist e gol. L'interruttore è scattato davvero?

Il vero lato positivo che Fonseca si porta via dalla sfida di San Siro è l'atteggiamento dei due big del Milan. Dopo le prime partite con poca voglia, poca corsa e poco impegno nel fare quel passo in più, Theo Hernandez e Leao hanno messo in campo la giusta testa. Pressing elevato, voglia di fare e di impressionare positivamente il proprio allenatore e non solo.