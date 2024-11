Calciomercato Milan – David, quale futuro? Parla il presidente del Lille

"Jonathan David non partirà a gennaio e ha già un'offerta di prolungamento in mano, quindi la palla è nelle sua mani". Sembrerebbe comunque che David non voglia rinnovare il suo contratto in scadenza con il Lille e che voglia cercare una nuova squadra come svincolato per la prossima stagione. Vedremo se sarà in corsa anche il Milan, visto che Paulo Fonseca è stato un suo ex giocatore proprio nella squadra francese. LEGGI ANCHE: Milan, perché Vos sta faticando? Tra infortunio e difficoltà tattiche. Il punto