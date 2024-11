Milan, perché Vos sta faticando? Tra infortunio e difficoltà tattiche. Il punto

Milan , Vos è arrivato questa estate come un giocatore a ponte tra il Milan Futuro e la prima squadra di Paulo Fonseca. L'olandese, infatti, è arrivato al Diavolo già con un'ottima esperienza. Con l'Ajax presenze anche in Europa League. Insomma un giocatore su cui il Milan sembra puntarci molto in ottica futura. Vos, però, non è ancora riuscito a trovare continuità con il Milan Futuro. Sicuramente il suo infortunio non lo ha aiutato visto che lo ha messo ko per alcune partite. E non è sempre semplice tornare in forma e in ritmo partita da subito.

Milan, Vos fatica ad imporsi. L'infortunio e il fattore aspettative

Milan, Vos ha bene impressionato nella sua prima partita ufficiale con il Milan Futuro, tanto che in molti, tra tifosi e addetti ai lavori, erano certi del suo passaggio nel Milan di Fonseca, visto anche l'infortunio di Bennacer. Invece il portoghese ha chiamato sempre Zeroli e mai l'olandese. Certo come detto c'è stato l'infortunio a limitarlo e anche pesantemente. Ora cosa deve fare Vos? Intanto bene impressionare in allenamento, come fatto ieri con questa giocata contro Terracciano (GUARDA QUA). Poi lavorare duro e convincere Bonera. Tatticamente resta forse il problema che Vos sia più adatto a un centrocampo a tre rispetto a quello a due da mediano puro. Inoltre resta il fattore aspettative da prendere in considerazione: Silvano Vos è arrivato al Milan negli ultimi giorni di calciomercato, ma è passato per molti come colpo importante e che appunto avrebbe potuto dire la sua in prima squadra fin da subito. Non è facile giocare quando c'è tanto 'hype' intorno al tuo nome. D'altronde Vos è ancora un giocatore molto giovane (classe 2005) e giocare al Milan non è come giocare in Eredivisie. Vedremo nelle prossime gare con il Milan Futuro come giocherà e se riuscirà a mettersi in mostra anche per Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, Ricci è un colpo da fare. Un rischio e un precedente pericoloso