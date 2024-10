Dopo l'infortunio di Bennacer, molti tifosi e addetti ai lavori puntavano su un nome, quello di Silvano Vos. Siamo ad ottobre inoltrato e il centrocampista non ha ancora esordito con il Milan di Fonseca. Nella nostra analisi pubblicata qualche settimana fa (LEGGI QUI) avevamo fatto qualche ipotesi del motivo. Secondo quanto aveva raccolto il nostro inviato Stefano Bressi, Silvano Vos non era in campo durante Milan Futuro-Pianese, perché stava recuperando da una lacerazione muscolare da trauma presa contro la Spal. L'olandese non si è visto neanche nelle ultime uscite della squadra di Daniele Bonera, ma potrebbe presto tornare in campo. Ecco l'indizio social.